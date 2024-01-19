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10:37, 19 января 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне в результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры города. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин в Telegram-канале.

Город подвергся обстрелу, снаряды попали и повредили «объекты критической инфраструктуры», отмечается в сообщении Прокудина.

Ранее стало известно, что ВСУ при возведении оборонительных рубежей вблизи Херсона копируют «линию Суровикина». Однако, как считает старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики в отставке Александр Матюшин, украинцы не смогут закончить создание позиций, если этому помешает российская разведка.

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      Глеб Палехов
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