Стало известно о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне в результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры города. Об этом заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин в Telegram-канале.

Город подвергся обстрелу, снаряды попали и повредили «объекты критической инфраструктуры», отмечается в сообщении Прокудина.

Ранее стало известно, что ВСУ при возведении оборонительных рубежей вблизи Херсона копируют «линию Суровикина». Однако, как считает старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики в отставке Александр Матюшин, украинцы не смогут закончить создание позиций, если этому помешает российская разведка.