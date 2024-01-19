Стало известно о страхе украинцев перед мобилизацией
NRK: мужчины на Украине ужасно напуганы снижением мобилизационного возраста
Мужчины на Украине ужасно напуганы снижением мобилизационного возраста. О страхе украинцев пишет NRK.
«Я боюсь умереть. Меня берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой. Психологически становится очень тяжело», — сообщил собеседник издания.
По словам украинца, в настоящее время всем в стране тревожно из-за перемен, происходящих в законах о призыве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться на Украину и помочь своей родине.
11 января кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. В тот же день глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ведомстве подготовили новую редакцию документа с учетом замечаний, высказанных с конца декабря.