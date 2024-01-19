Лектор колледжа показал ребенку порно и сел в тюрьму

В Сингапуре мужчина показал порно 12-летнему ребенку и сел в тюрьму на полгода

В Сингапуре бывший лектор технологического колледжа показал 12-летнему мальчику порно и сел в тюрьму на полгода. Об этом сообщает CNA.

Инцидент произошел 8 июня 2023 года. Кеннет Ло Цзяхуэй, который работал преподавателем в одном из колледжей Института технического обучения, заметил на автобусной остановке ребенка и последовал за ним. Он зашел вместе с мальчиком в дом, проследовал за ним в лифт и нажал кнопку 12-го этажа. Когда лифт начал подниматься, Цзяхуэй включил порноролик на своем телефоне и начал показывать мальчику.

Когда ребенок отвернулся, чтобы не видеть ролика, мужчина поднес телефон к его лицу. На восьмом этаже мальчик вышел. При этом мужчина пытался удержать его и снова поднес к его лицу телефон с запущенным порно. Дома ребенок рассказал о произошедшем матери, которая обратилась в полицию.

Цзяхуэя сразу же уволили из колледжа, где он преподавал студентам в возрасте от 17 до 25 лет. 16 января его приговорили к пяти месяцам и двум неделям тюремного заключения. При этом суд не принял доводов адвоката, который утверждал, что мужчина в момент совершения преступления якобы находился в тяжелой депрессии.

Ранее в США под суд попала учительница, которая совратила и изнасиловала ученика. Женщина совершила преступление в городе с населением менее тысячи человек.