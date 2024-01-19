В ЕС обвинили правительство Польши в нарушении закона

Группа членов Европарламента обвинила правительство Польши в нарушении закона

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран заявила, что правительство Польши грубо нарушило конституцию, когда взяло под свой контроль государственные СМИ. В тексте обращения евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК) парламентарии обвинили кабмин в нарушении принципа верховенства закона. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим письмом депутатов ЕП.

«20 декабря 2023 года новое правительство Польши силой взяло под свой контроль государственные средства массовой информации. Они уволили членов правления и назначили своих, грубо нарушив конституцию и польское законодательство. Они отправили бандитов в штаб-квартиру общественного телевидения, применили физическое насилие для отстранения сотрудников и отключили от эфира общественный телеканал», — напомнили депутаты.

Хотя Комиссия неоднократно заявляла о верховенстве закона и свободе СМИ в случае с Венгрией, сейчас она хранит полное молчание. Такое молчание предполагает применение Комиссией двойных стандартов в вопросах верховенства права. Мы легко можем себе представить, что произошло бы, если бы все это произошло в Будапеште под руководством премьер-министра [Венгрии Виктора] Орбана группа депутатов Европаламента текст обращения к Еврокомиссии

В связи с этим они адресовали в ЕК рядом вопросов о ее оценке происходящего и намерении вмешаться в ситуацию.

«Считает ли Комиссия, что насильственный захват государственных средств массовой информации в обход соответствующих юридических процедур, предусмотренных национальным законодательством, совместим с верховенством закона и уважает свободу и плюрализм СМИ? Как Комиссия будет обеспечивать, чтобы уважение к верховенству закона измерялось одинаковыми стандартами во всех государствах-членах, независимо от правительства и его политических позиций?» — говорится в обращении.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что польские чиновники скрывают улики и пытаются препятствовать ходу расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Профильные министерства и ведомства Польши избегают сотрудничества с международным следствием.