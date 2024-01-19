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15:14, 19 января 2024Мир

В Кремле оценили отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Песков: Россия сожалеет об отказе Аргентины от вступления в БРИКС

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия сожалеет о решении Аргентины отказаться от вступления в БРИКС, но принимает его. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что решение об отказе присоединиться к объединению является суверенным правом Буэнос-Айреса.

«Мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса. Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате», — заявил пресс-секретарь президента. Он также добавил, что многие страны считают участие в БРИКС отвечающим национальным интересам.

В декабре 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению. Он также передал лидерам стран БРИКС, что хочет встретиться с ними, несмотря на свое решение.

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино позднее прокомментировала решение руководства страны. По ее словам, отказ от вступления в БРИКС отчасти носил идеологический характер. При этом она подчеркнула важность торговли со странами объединения.

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      Юрий Леонов
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