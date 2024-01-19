В Латвии произошел скандал из-за российского чая в системе госзакупок

В Латвии случился скандал из-за петербуржского чая в системе электронных закупок

Журналисты латвийского телеканала LTV обнаружили в государственной системе электронных закупок (EIS) чай, произведенный в Санкт-Петербурге, поставщику может грозить уголовная ответственность. О скандале из-за российского напитка рассказало агентство Baltnews в Telegram.

«Журналисты из LTV увидели заказ чая из Шри-Ланки и заказали несколько коробок для себя. Они обнаружили, что чай произведен в России, город Санкт-Петербург. Открытый тендер на право поставок продуктов питания участникам EIS выиграла компания SIA Lanekss», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Государственного агентства регионального развития Латвии, которое курирует систему госзакупок, нет возможности отслеживать производителей всех товаров, поэтому ответственность за соблюдение европейских санкций лежит на поставщиках. Теперь SIA Lanekss может грозить уголовная ответственность.

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить поставки зерна из России. Он подчеркнул, что, по данным Минсельхоза Латвии, республика является вторым в Евросоюзе импортером российских сельскохозяйственной продукции после Испании.