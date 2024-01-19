Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:04, 19 января 2024Среда обитания

В России собрались запустить свою беспилотную «Ласточку»

РЖД запустит первый полностью беспилотный поезд «Финист» в 2026 году

Фото: Антон Буценко / РИА Новости

РЖД собирается запустить первый полностью беспилотный поезд в 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы РЖД Олега Белозерова.

«Финист» — это электропоезд «Ласточка» с импортозамещенными деталями. Российский поезд состоит из пяти вагонов и 416 мест (в «Ласточке» их 346). В салоне сиденья расположены по три и по два в ряду друг за другом, мест друг напротив друга нет. Количество туалетов в новом поезде выросло с двух до трех. Ранее в РЖД указывали, что название «Финист» обозначает сказочную птицу, символ вечного обновления и возрождения.

По словам главы РЖД, «сдвижка» в запуске российского аналога связана с тем, что полностью замещенный электропоезд «Финист» появился «буквально сейчас», а в настоящее время на него «навешивают необходимое оборудование».

Ранее Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о новых вагонах для поездов дальнего следования. Эти вагоны будут шире предыдущих на 30 сантиметров, таким образом полка достигнет двух метров в длину. Запуск планируется в декабре 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нефтебазу под Брянском атаковал дрон ВСУ. Горят резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд

      США обеспокоились масштабами скупки плодородных земель Китаем

      Россиянка проснулась в купе с кровью на белье и заявила об изнасиловании

      170-я ракетка мира из России выбила с Australian Open соперницу из топ-12

      В Кремле впервые прокомментировали столкновения жителей Башкирии с силовиками

      Путин окунулся в прорубь на Крещение

      В Кремле сообщили о стабильно высоком уровне доверия россиян Путину

      Кулеба раскрыл выгоду для США от конфликта на Украине

      Мужчина выжил после нападения трех медведей

      В ТПП разъяснили возможность употребления феминитивов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше