В России собрались запустить свою беспилотную «Ласточку»

РЖД запустит первый полностью беспилотный поезд «Финист» в 2026 году

РЖД собирается запустить первый полностью беспилотный поезд в 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы РЖД Олега Белозерова.

«Финист» — это электропоезд «Ласточка» с импортозамещенными деталями. Российский поезд состоит из пяти вагонов и 416 мест (в «Ласточке» их 346). В салоне сиденья расположены по три и по два в ряду друг за другом, мест друг напротив друга нет. Количество туалетов в новом поезде выросло с двух до трех. Ранее в РЖД указывали, что название «Финист» обозначает сказочную птицу, символ вечного обновления и возрождения.

По словам главы РЖД, «сдвижка» в запуске российского аналога связана с тем, что полностью замещенный электропоезд «Финист» появился «буквально сейчас», а в настоящее время на него «навешивают необходимое оборудование».

Ранее Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о новых вагонах для поездов дальнего следования. Эти вагоны будут шире предыдущих на 30 сантиметров, таким образом полка достигнет двух метров в длину. Запуск планируется в декабре 2024 года.