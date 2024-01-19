В России введут учет живущих за рубежом граждан

Правительство России введет консульский учет граждан, проживающих за границей

В России введут обязательный консульский учет граждан, которые проживают за границей. Об этом стало известно из двухлетнего плана по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики, информацию из документа приводит РИА Новости.

«Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — говорится в документе.

Планируется ввести понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации». Помимо того, конкретизируют правовой статус этой категории россиян. Выполнять поручение будет МИД России, срок выполнения — 20 июня 2025 года.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался о возможном возвращении уехавших граждан в Россию. Он объяснил, что те, кто не стал покидать Россию, «болеют душой» за свою страну и всегда примут тех, кто запутался. При этом тем, кто «разинул рот» на свою страну, будет очень сложно объясниться перед остальными людьми и это станет для них большой проблемой.