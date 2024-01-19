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06:35, 19 января 2024Наука и техника

В США призвали Пентагон инвестировать в лунную инфраструктуру

Институт Митчелла: Пентагону следует инвестировать в лунную инфраструктуру

Фото: NASA / Unsplash

Пентагону следует инвестировать в лунную инфраструктуру и активизировать свое сотрудничество с НАСА по этому направлению, призывает в своем докладе Институт аэрокосмических исследований Митчелла (США). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В подготовленной научным сотрудником института Чарльзом Гэлбритом публикации утверждается, что Минобороны США следует профинансировать военные исследования в таких областях, как системы наблюдения окололунного пространства, широкополосная связь и навигационные системы.

Там же содержится призыв поддержать развитие инфраструктуры для научной и экономической активностей, «а также средств для защиты этой деятельности от потенциальных угроз, таких как территориальные претензии и безответственное или враждебное поведение».

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По оценке эксперта, Пентагону следует ежегодно дополнительно выделять на финансирование соответствующих направлений 250 миллионов долларов. Таким образом, по мнению Гэлбрита, американской стороне удастся обеспечить победу в конкурентной борьбе с Китаем за окололунное пространство.

В декабре прошлого года издание сообщило, что в Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США.

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      Иван Потапов
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