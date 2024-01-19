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06:45, 19 января 2024Бывший СССР

В ВС РФ раскрыли причину шестикратного повышения живучести бойцов в зоне СВО

Ставицкий: система оборонительных рубежей повысила живучесть войск РФ в 5-6 раз
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Система оборонительных рубежей глубиной до 120 километров, созданная в зоне специальной военной операции (СВО) на линии боевого соприкосновения, позволила российским войскам повысить живучесть в пятикратном или даже шестикратном размере. Об этом рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, передает «Красная Звезда».

«К началу контрнаступления противника по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов. Учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентный случай в истории войн и вооруженных конфликтов», — отметил Ставицкий. По его словам, помимо повышения уровня выживаемости бойцов, удалось в пять-шесть раз повысить эффективность использования вооружений и военной техники.

Генерал-лейтенант уточнил, что к началу украинского контрнаступления российские войска создали более 3,6 тысячи километров траншей и ходов, а также более 150 тысяч окопов и укрытий для военной техники, оборудовали более 45 тысяч блиндажей и 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, свыше 400 батальонных районов обороны. Все это разрабатывалось в течение восьми месяцев в условиях сложных погодных условий и непрекращающихся боевых действий.

Ранее в России задумались о создании «парализатора» для ВСУ — штурмовой противоокопной минирующей системы. Основной ее задачей станет блокировка противника в блиндаже, где последний скрывается во время артобстрела, чтобы у российских военных было время подойти к его позициям.

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      Александра Синицына
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