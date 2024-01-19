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20:20, 19 января 2024Наука и техника

Apple назвала характеристики своих очков дополненной реальности

Очки Vision Pro получили процессор M2, 16 гигабайт памяти, экраны micro-OLED

Кадр: Apple

Компания Apple назвала точные характеристики гарнитуры Vision Pro. Об этом сообщается на странице девайса на сайте корпорации.

В Apple раскрыли точную информацию об устройстве в связи со стартом предзаказов на модель в США. В компании подтвердили, что очки дополненной реальности получили процессор M2 с 8 ядрами и графический ускоритель с 10 ядрами. Vision Pro имеет 16 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, гаджет оснащен новым процессором R1, который обрабатывает входящие данные от 12 камер, пяти датчиков и шести микрофонов.

Аппарат получил двойные дисплеи micro-OLED, которые отображают более 23 миллионов пикселей и охватывают 92 процента цветового пространства DCI-P3. Экраны поддерживают частоту обновления до 100 герц и позволяют воспроизводить видео с частотой 30 кадров в секунду. Девайс доступен с вариантами 256 и 512 гигабайт, а также 1 терабайт.

Кроме того, Vision Pro поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDR10, технологию пространственного звучания с динамическим отслеживанием положения головы. Автономность устройства составляет максимум 2,5 часа. Стартовая модель обойдется в 3499 долларов, версия с 1 терабайтом памяти стоит 3899 долларов.

Ранее аналитик Мин-Чи Ко заявил, что Apple запланировала глобальные продажи очков дополненной реальности Vision Pro до лета 2024 года. Вероятно, девайс можно будет купить в Европе и других регионах мира уже весной.

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      Андрей Ставицкий
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