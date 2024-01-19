ВСУ начали проводить массовую эвакуацию из городов Харьковской области

Оперативные службы: ВСУ сделали укрепрайоны из городов Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали из густонаселенных городов Харьковской области укрепленные районы. Они проводят массовую эвакуацию, а также принудительную мобилизацию жителей, об этом рассказал представитель оперативных служб, передает ТАСС.

«Из некоторых городов сделали уже сплошные укрепрайоны. Уверены, что та же ситуация ждет и другие населенные пункты, где сейчас проходит так называемая эвакуация населения», — добавил собеседник агентства.

По его словам, ситуация остается напряженной по всей области. Местные жители жалуются на принуждение к эвакуации на подконтрольных Киеву территориях, а также на усиление мобилизационных мероприятий. В сельской местности мужчин и вовсе без предупреждения хватают на улице и после не оповещают родственников об их местонахождении.

Ранее NRK сообщил, что мужчины на Украине оказались серьезно напуганы снижением мобилизационного возраста. Любые изменения в законе о призыве повышают уровень тревоги у населения.