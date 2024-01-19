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11:16, 19 января 2024Силовые структуры

Задержанный с наркотиками актер Руденко стал фигурантом уголовного дела

Задержанному с наркотиками актеру «Триггера» Руденко грозит до трех лет колонии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в отношении актера Анатолия Руденко, которого задержали в Москве с запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас мужчину отпустили под обязательство о явке. Ему грозит до трех лет колонии.

Анатолий Руденко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», был задержан вечером в среду, 17 января. Машину, в которой он ехал на пассажирском сиденье, остановили сотрудники ГИБДД. При досмотре у актера обнаружили пакетик с мефедроном.

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      Олеся Мицкевич
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