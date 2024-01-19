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11:41, 19 января 2024Мир

Последствия засухи для судоходства в Панаме оценили в миллионы долларов убытков

El Pais: засуха в Панамском канале повлечет убытки в 700 миллионов долларов

Фото: Agustin Herrera / AP

Убытки, понесенные Панамой из-за засухи и снижения уровня воды в шлюзах Панамского канала, могут достигнуть цифры в 700 миллионов долларов. Об этом сообщает El Pais.

В связи со снижением уровня воды глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес объявил о сокращении количества проходящих по нему судов в день до 24, по сравнению с 38 в обычное время. При этом он подчеркнул, что власти изначально считали, что снижение пропускающей способности канала повлечет лишь 200 миллионов долларов убытков.

Ранее сообщалось, что еще одна страна Латинской Америки столкнулась с экономическими последствиями засухи в регионе. В случае Бразилии это привело к снижению урожая робусты и, как следствие, повышению цен на кофе.

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      Лина Пивоварова
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