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16:27, 19 января 2024Бывший СССР

Зеленский и премьер Албании обсудили военное сотрудничество

Зеленский и премьер Албании Рама обсудили военное сотрудничество
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама обсудили военное сотрудничество. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Политики провели телефонный звонок, в ходе которого Зеленский поблагодарил Раму за поддержку Киева в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую помощь. «Мы обсудили пути углубления диалога Украина — Балканы и продолжение оборонного взаимодействия», — сказано в публикации.

Кроме того, Зеленский упомянул важность продолжения и расширения программ по подготовке украинских военнослужащих с участием Албании.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Давосе пообещал президенту Украины дальнейшую поддержку Киева. Их встреча прошла в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. В свою очередь, украинский лидер поблагодарил администрацию президента США и сторонников принятия мер военной помощи Киеву в Конгрессе.

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      Кристина Есикова
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