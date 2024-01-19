Зеленский и премьер Албании обсудили военное сотрудничество

Зеленский и премьер Албании Рама обсудили военное сотрудничество

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама обсудили военное сотрудничество. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Политики провели телефонный звонок, в ходе которого Зеленский поблагодарил Раму за поддержку Киева в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую помощь. «Мы обсудили пути углубления диалога Украина — Балканы и продолжение оборонного взаимодействия», — сказано в публикации.

Кроме того, Зеленский упомянул важность продолжения и расширения программ по подготовке украинских военнослужащих с участием Албании.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Давосе пообещал президенту Украины дальнейшую поддержку Киева. Их встреча прошла в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. В свою очередь, украинский лидер поблагодарил администрацию президента США и сторонников принятия мер военной помощи Киеву в Конгрессе.