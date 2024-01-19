Звезда «Кухни» рассказала о вилле на Шри-Ланке

Актриса Мария Горбань показала свою виллу на Шри-Ланке

Российская актриса Мария Горбань показала интерьер своего дома, расположенного на Шри-Ланке. Фотографии она продемонстрировала подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отвечая на вопросы поклонников, звезда сериала «Кухня» дала понять, что вилла в городе под названием Ахангама, интерьеры которой она регулярно выкладывает в социальные сети, не снимается в аренду, а принадлежит ее семье. «Дом свой», — рассказала актриса.

На снимке, опубликованном в сторис, можно увидеть кухню в стиле бохо, в том числе стол с плетеной корзиной и салфетками. Интерьер помещения выдержан в белом, сером и коричневых тонах, при этом многие его элементы выполнены из дерева. С потолка кухни свисают светильники вытянутой формы.

В декабре актриса Ирина Безрукова показала интерьер своего загородного дома в Подмосковье.