Байден понадеялся на сделку по защите южной границы и помощи Украине

Президент США Байден понадеялся на сделку по защите границы и помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, говоря о сделке по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты южной границы США с Мексикой, выразил надежду, что на следующей неделе что-то может решиться хотя бы в сенате. Трансляция конференции мэров американских городов велась на сайте Белого дома.

Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу по сей день не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Киеву и Тель-Авиву. Представители республиканской партии уверены, что подходы американского лидера делают границу «открытой».

Глава государства подчеркнул, что его команда уже на протяжении нескольких недель работает с сенаторами по соответствующему соглашению. Более того, Байден заявил о необходимости «существенных» изменений в пограничной политике.

Ранее Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой Соединенным Штатам, НАТО и миру. Президент США призвал конгрессменов как можно скорее выделить средства на поддержку Киева, послав таким образом необходимый сигнал союзникам.

