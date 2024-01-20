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06:30, 20 января 2024Экономика

Экономист ответил на вопрос о целесообразности хранения долларов

Экономист Беляев заявил, что хранить доллары сейчас нецелесообразно

Фото: Alexander Mils / Unsplash

Хранить сбережения в долларах сейчас нецелесообразно, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. На вопрос о целесообразности этого типа вложений он ответил в беседе с «Лентой.ру», также эксперт рассказал о более выгодном варианте хранения средств.

Ранее стало известно, что по итогам ноября 2023 года наличные сбережения россиян в валюте увеличились на 1,6 процента в сравнении с октябрем. По состоянию на 1 декабря, на руках у граждан находилось в общей сложности 96,9 миллиарда долларов.

Экономист заявил, что россияне по инерции видят в долларе надежный инструмент для вложений, который, как им кажется, может защитить их от каких-то финансовых неприятностей.

Хранить деньги дома граждан толкает неуверенность и шаткость ситуации, касающейся экономических перспектив, полагает эксперт. Кроме того, валютный вклад в банке сопряжен сразу с двумя рисками. Во-первых, люди ожидают каких-то регулятивных неожиданностей — возможного запрета обращения доллара или ограничения операций с валютой. Во-вторых, по валютным вкладам сейчас не выплачиваются проценты.

То есть если люди выбирают доллар, для них следующий шаг фактически безальтернативный, потому что он может быть только наличный или никакой

Михаил Беляевэкономист

Экономист назвал такой подход нецелесообразным. По его словам, рубль сейчас намного выгоднее. «Пусть они посмотрят, как рубль ведет себя по отношению к доллару. Есть ползучее снижение, но ползучее. Потом люди не учитывают, что они покупают доллар по цене продажи банка, по завышенному курсу, а, чтобы рассчитываться внутри России в рублях, продавать его придется по курсу покупки банка, что как минимум на 10 процентов ниже, чем курс продажи. То есть, чтобы выйти хотя бы в ноль, надо, чтобы рубль подешевел по отношению к доллару на 10 процентов, а мы видим, что этого давно не было», — поделился Беляев.

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Хранение сбережений в рублях на текущий момент целесообразнее, так как нечасто ставка по банковским вкладам такая высокая и превышает темпы инфляции, пояснил собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что высокая ключевая ставка будет держаться достаточно долго. Даже если Центробанк начнет ее снижать, он в любом случае не сможет сделать это резко. Регулятор будет сбрасывать ежемесячно лишь по одному-два процента.

Рубли выгоднее, на мой взгляд. Под 15-16 процентов годовых заправить — милое дело. В рублевой массе вы получите больше, чем если вы вкладываетесь в доллар

Михаил Беляевэкономист

Суммарный объем наличных сбережений россиян растет не первый месяц. Так, по итогам октября 2023 года показатель увеличился на 1 процент, или на 955 миллионов долларов. За второй месяц осени также выросли и накопления граждан в иностранных банках.

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      Екатерина Смирная
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