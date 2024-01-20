В Финляндии оценили риски от забастовок для поставок оружия Украине

Nammo: забастовки профсоюзов в Финляндии не повлияют на военную помощь Украине

Ожидающиеся в Финляндии в начале февраля забастовки профсоюзов не повлияют на поставки военной помощи Украине. Об этом заявил гендиректор компании-производителя оборонной продукции Nammo Lapua Oy Раймо Хеласмяки, пишет газета Ilta-Sanomat.

Он отметил, что Киеву поставляют оружие не со складов заводов или с конвейера, а с хранилищ сил обороны. Гендиректор подчеркнул, что там есть запас уже готовой продукции. «Я не думаю, что забастовки повлияют на помощь Украине», — оценил он риски.

Ранее стало известно, что февральские забастовки в Финляндии затронут производителя оружия для Украины Nammo. Ожидается, что мероприятия пройдут 1 и 2 февраля, наиболее масштабные акции организуют среди промышленных предприятий.