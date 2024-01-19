Yle: забастовки в Финляндии затронут производителя оружия для Украины Nammo

Февральские забастовки в Финляндии затронут производителя оружия для Украины Nammo, сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на директора предприятия.

Издание отметило, что крупные мероприятия назначены на 1 и 2 февраля, наиболее масштабные акции будут среди промышленных предприятий. «Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках», — подчеркнул руководитель.

При этом он не смог оценить возможный ущерб предприятию. Директор допустил, что дефицит производства может быть восполнен сверхурочной работой.

15 декабря 2023 года в Финляндии прошла крупнейшая забастовка профсоюзов против действий правительства страны. Около тысячи объектов, входящих в объединение, и почти 100 тысяч работников участвовали в забастовке.