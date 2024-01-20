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23:08, 20 января 2024Экономика

Индия купила у России первую партию свинины с 2020 года

Индия возобновила прекратившийся в 2020 году импорт российской свинины

Фото: Unsplash

Индия в ноябре 2023 года возобновила импорт российской свинины, прекратившийся в 2020-м. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ноябре 2023 года страна импортировала из России 12,41 тонны свинины на 50 тысяч долларов. Всего за этот месяц государство ввезло свинины на 330 тысяч долларов. Всего на Россию пришлось 15 процентов ноябрьских поставок.

Агентство напомнило, что последний раз Индия покупала мясо в мае 2020-го — 25,67 тонны за 90 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года достиг рекордных показателей. Он составил 54,7 миллиарда долларов, что в два раза выше показателя за аналогичный период 2022-го и максимум за всю историю.

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      Юлия Мискевич
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