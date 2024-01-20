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14:32, 20 января 2024Мир

Лукашенко раскрыл подробности своей травмы при колке дров

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что травмировал ногу при колке дров

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил травму в процессе колки дров. О случившемся он рассказал накануне во время посещения завода «Белджи», сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Рубил дрова — упала колодка, килограмм 80, на ступню», — поделился Лукашенко, общаясь с представителями предприятия. По словам белорусского лидера, первое время после этого он «ходил нормально», но затем то место, по которому пришелся удар, отекло.

Из-за случившегося президент Белоруссии пропустил субботний хоккейный матч. Команда Первого 20 января играет в хоккей с командой из Могилевской области. В январе там традиционно проходят матчи Республиканских соревнований между любителями на призы Президентского спортивного клуба.

По данным канала «Пул первого», команда Лукашенко обыграла соперников со счетом 8:4.

В апреле прошлого года белорусскому лидеру угодили клюшкой по лицу во время игры в хоккей. Один из игроков промахнулся, и вместо клюшки удар пришелся по подбородку Лукашенко. Впрочем, на настроение президента это не повлияло, а его команда в том матче выиграла.

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      Лилиана Набиуллина
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