Мэр и глава военной администрации города на Украине подрались у памятника воинам

Мэр и глава военной администрации украинского Ромно подрались у мемориала воинам

В городе Ромно Сумской области Украины возле мемориала воинам подрались мэр Олег Стогний и глава военной администрации поселения Денис Ващенко. Об этом сообщает УНИАН.

Потасовка произошла из-за несогласия руководства города перенести памятник с местной Аллеи славы. По утверждению Ващенко, жители Ровно захотели поставить вазоны с цветами к монументу, но Стогний начал оскорблять родителей павших бойцов, и заявил, что «это его земля и он будет решать, что тут можно делать, а что нет». После этого глава военной администрации нанес градоначальнику несколько ударов.

Стогний, в свою очередь, признал, что общался с жителями на повышенных тонах. Он пытался донести до горожан, что перенести мемориал невозможно.

В начале января сообщалось, что жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом. Глава администрации поселения Степан Ковач объяснил, что решение сохранить памятник было ранее принято жителями и единогласно подтверждено в декабре 2023 года на общем собрании жителей.

В конце декабря 2023 году старосту села Смыков во Львовской области Украины Виталия Левицкого уволили из-за того, что тот попытался защитить советский памятник от сноса — на монументе была указана фамилия его деда. По его мнению, борьба с советскими памятниками является посягательством на память поколений.

