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04:49, 20 января 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о фатальной ошибке в отношении Путина

Bloomberg заявил о способности Путина сломать единство стран Запада
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

Автор материала подчеркнул, что после года конфликта с Украиной западным странам казалось, что Путин «получит в своей стране ослабленную и униженную нацию». «Но вот, мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», — заявил он.

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Журналист добавил, что украинский кризис «раскрывал силу и единство свободного западного мира», а также «немощь его врагов». Однако лидеры допустили ошибку, которая приведет их к «мрачному наследию» в результате конфликта России и Украины.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон отметил, что Путин не клюнул на наживку Запада, который хотел эскалации конфликта. В частности, политик не дал указание нанести удары по базам Польши, Германии и Румынии.

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      Марина Совина
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