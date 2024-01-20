На Западе заявили о фатальной ошибке в отношении Путина

Bloomberg заявил о способности Путина сломать единство стран Запада

Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

Автор материала подчеркнул, что после года конфликта с Украиной западным странам казалось, что Путин «получит в своей стране ослабленную и униженную нацию». «Но вот, мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», — заявил он.

Журналист добавил, что украинский кризис «раскрывал силу и единство свободного западного мира», а также «немощь его врагов». Однако лидеры допустили ошибку, которая приведет их к «мрачному наследию» в результате конфликта России и Украины.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон отметил, что Путин не клюнул на наживку Запада, который хотел эскалации конфликта. В частности, политик не дал указание нанести удары по базам Польши, Германии и Румынии.