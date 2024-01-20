Названа самая сложная для перехвата ракета ВСУ

Оператор ЗРК «Тор» назвал Storm Shadow самой сложной для перехвата ракетой ВСУ

Англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которыми вооружают фронтовые бомбардировщики Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются самой сложной целью для перехвата. Особенности борьбы с ракетами назвал оператор зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» с позывным Стаф, пишет РИА Новости.

«Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель. Засечка на экране радара появляется буквально в последний момент, времени на реагирование остается совсем немного. Впрочем, мы придумали ряд хитростей, которые позволяют бороться с такими целями эффективно», — сказал оператор.

Отмечается, что Storm Shadow/SCALP идут к цели на минимальных высотах, поэтому они недосягаемы для дальнобойных ЗРК. Ракету можно перехватить на конечном участке траектории, когда она набирает высоту перед заходом на цель.

Дальность Storm Shadow/SCALP составляет 300 километров. Эти ракеты несут боевую часть BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) массой 450 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 1000 километров в час. Storm Shadow/SCALP идут к цели по инерциальной системе навигации с коррекцией по GPS и картографии местности, а на подлете к цели активируется тепловизионная головка самонаведения.

В августе 2023 года представители «Высокоточных комплексов» сообщили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» стали эффективнее работать против ракет Storm Shadow благодаря внедренным специалистами холдинга доработкам.