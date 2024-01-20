В России прокомментировали озвученный Западом срок окончания украинского кризиса
Никто не может гарантировать срок окончания украинского кризиса, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала озвученный Западом прогноз длительности конфликта на Украине.
«Они, наверное, знают, сколько они планируют, сколько собираются [продолжать поставки оружия на Украину]. Понятно, что нам бы хотелось, чтобы наши цели СВО были достигнуты. А Запад, видимо, считает, что им надо посопротивляться и принять наши условия через два года. Только смысл ждать столько времени?» — отреагировала Журова.
Никто не может ничего гарантировать. Действительно, от их стороны тоже многое зависит, потому что они же сопротивляются мирным переговорам
По словам парламентария, Запад также преследует свои экономические и политические цели в украинском конфликте.
«Поэтому пока они их тоже все не выполнят, как им это видится, [будут продолжать конфликт]. Суть любого конфликта именно в этом», — заключила депутат.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и Европы сообщил, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет.
В декабре преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что конфликт на Украине наиболее вероятно закончится замораживанием боевых действий. Эксперт подчеркнул, что такое политическое решение может быть принято через несколько лет.