В России прокомментировали озвученный Западом срок окончания украинского кризиса

Депутат Журова: никто не может гарантировать срок окончания украинского кризиса

Никто не может гарантировать срок окончания украинского кризиса, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она прокомментировала озвученный Западом прогноз длительности конфликта на Украине.

«Они, наверное, знают, сколько они планируют, сколько собираются [продолжать поставки оружия на Украину]. Понятно, что нам бы хотелось, чтобы наши цели СВО были достигнуты. А Запад, видимо, считает, что им надо посопротивляться и принять наши условия через два года. Только смысл ждать столько времени?» — отреагировала Журова.

Никто не может ничего гарантировать. Действительно, от их стороны тоже многое зависит, потому что они же сопротивляются мирным переговорам Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам парламентария, Запад также преследует свои экономические и политические цели в украинском конфликте.

«Поэтому пока они их тоже все не выполнят, как им это видится, [будут продолжать конфликт]. Суть любого конфликта именно в этом», — заключила депутат.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и Европы сообщил, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет.

В декабре преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт заявил, что конфликт на Украине наиболее вероятно закончится замораживанием боевых действий. Эксперт подчеркнул, что такое политическое решение может быть принято через несколько лет.

