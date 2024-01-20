Раскрыта антироссийская деятельность польско-украинского центра в Запорожье

Рогов: в Бердянске польско-украинский центр вел антироссийскую деятельность

В Бердянске раскрыт польско-украинский центр, который занимался антироссийской деятельностью еще до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в Telegram.

Рогов опубликовал видео из центра. На кадрах видны силовики, осматривающие помещение.

По его словам, местная жительница обнаружила помещение с запрещенной символикой и сообщила о нем правоохранительным органам. Силовики установили, что польское общество вместе участниками запрещенных в России террористических организаций «Азов» и «Правый сектор» занималось идеологической обработкой несовершеннолетних и националистической пропагандой в Запорожье.

19 января Рогов назвал безумством заявление руководителя военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией. По его мнению, остановить западные элиты может только понимание того, что в случае конфликта они будут уничтожены.