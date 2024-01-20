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04:57, 20 января 2024Россия

Российские войска поразили украинские комплексы ПВО в Одессе советскими ракетами

ВС России поразили советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО в Одессе
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы России поразили украинские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе советскими ракетами П-35Б. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов "Утес" и "Редут" были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», — отметил собеседник агентства.

По его данным, российские военные ударили ракетами с аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой. Эти боеприпасы продемонстрировали хорошую эффективность поражения военных объектов на Украине.

Источник также пояснил, что П-35 давно сняты с производства, их модернизация бессмысленна в силу того, что ракеты длительное время находились на хранении и проходили работы по продлению сроков эксплуатации.

П-35 — это советская сверхзвуковая противокорабельная ракета массой более четырех тонн, она имеет дальность стрельбы до 400 километров. Испытания боеприпаса прошли еще в 1959 году, в 1964 году он был принят на вооружение на надводных кораблях, позднее его последняя модификация, П-35Б, использовалась береговыми стационарными и подвижными ракетными комплексами «Утес» и «Редут».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковое оружие для удара по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). В период с 13 по 19 января Вооруженные силы России применили авиационные ракетные комплексы «Кинжал» для атаки по выявленным целям.

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      Марина Совина
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