Российский полковник оценил опасность атак ВСУ на нефтебазы и пороховые заводы

Полковник Тимошенко: взрывы на пороховых заводах грозят опасными последствиями

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU оценил опасность возможных атак Вооруженных сил Украины на российские нефтебазы и пороховые заводы.

По слова эксперта, с пороховыми заводами ситуация осложняется наличием в циклах производства спирта и азотной кислоты. Наибольшую угрозу представляют удары по складам с готовой продукцией, которая может взорваться.

Радиус поражения зависит от того, что именно там хранилось. Так, по сравнению со взрывчаткой пороховая взрывная волна будет более мягкой, в окрестностях она выбьет стекла, может разрушить дом, если он будет стоять вплотную, пояснил Тимошенко.

Нефтебазы также являются объектами повышенной опасности, доступ на их территорию ограничен. В случае атаки высок риск возникновения пожара, степень повреждений зависит от того, куда произойдет попадание.

«Допустим, взрыв произошел рядом с боковой стенкой емкости, появилась пробоина, начинает вытекать топливо. Если этот беспилотник ни один и где-нибудь рядом взорвался второй, он попал в лужу топлива, то тогда произойдет пожар», — рассказал полковник в отставке.

Такие объекты довольно легко воспламеняются, хватает искры или источника воспламенения. Достаточно дырки в крышке огромного бака и заряда, чтобы пламя от взрыва достигло поверхности топлива или чтобы воспламенились газы, которые взрываются. Для этого не требуется мощной силы, заключил эксперт.

Ночью 18 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Тамбовский пороховой завод в Котовске. Предположительно, целью беспилотника был цех №3, где смешивают продукцию, однако дрон упал рядом со строением на Проспекте Труда. Летательный аппарат нашли сотрудники завода, дежурившие ночью.

Разрушений не последовало. Как уточнил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, завод работает штатно.