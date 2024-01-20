В Германии подняли вопрос о закрытии Русского дома в Берлине

Депутат бундестага ФРГ Хауэр поднял вопрос о закрытии Русского дома в Берлине

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Маттиас Хауэр поднял вопрос о закрытии расположенного в Берлине Русского дома. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего обращения депутата, направленного в правительство ФРГ.

Российский дом науки и культуры (Русский дом) — культурный центр, открытый в 1984 году в Восточном Берлине. Русский дом имеет библиотеку русской литературы, выставочные пространства, залы для концертов и конференций, кинотеатр. В пространстве Русского дома регулярно проходят двусторонние российско-немецкие и многосторонние встречи, посвященные целому ряду проблем, в частности, международного характера. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Русский дом регулярно призывали закрыть.

«Каковы имеющиеся у федерального правительства данные о финансировании Русского дома в Берлине с 2014 года (пожалуйста, также укажите, в какой степени учреждение запрашивало и/или получало субсидии из государственных фондов Германии, если это применимо) и рассматривало ли федеральное правительство закрытие учреждения, находящегося в ведении Россотрудничества, находящегося под санкциями с февраля 2022 года?» — говорится в обращении Хауэра к кабмину.

В январе 2023 года прокуратура Германии инициировала проверку Русского дома в Берлине из-за подозрений в нарушении закона о санкциях. «Будет проверено, не нарушает ли деятельность культурного центра закон о внешнеэкономической деятельности», — пояснял представитель ведомства. Заявление с просьбой проверить Русский дом подал немецкий депутат от партии «Зеленые» Фолькер Бек.

В конце декабря 2022 года проукраинские активисты попытались запугать детей и сорвать новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой у Русского дома. После этого председатель правления некоммерческой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме направил письмо властям ФРГ, в котором обвинил их в халатности.