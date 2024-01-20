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20:56, 20 января 2024Интернет и СМИ

Собчак рассказала о проблемах со сном и упадническом настроении

Собчак призналась в отсутствии глобальных целей и сообщила о проблемах с режимом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак призналась в упадническом настроении и отсутствии глобальных целей. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Про себя я всегда знала, что оптимист. Что стакан всегда полуполный, что всегда надо улыбаться, идя по битому стеклу, и что фильм "Жизнь прекрасна" это и есть правильный modus vivendi в драматических ситуациях», — написала телеведущая. Однако сейчас такой подход, по ее словам, перестает работать.

Собчак отметила, что почти все ее друзья разбросаны по миру, и хотя встречи с ними все еще происходят, это «рассыпавшаяся жизнь».

Также она рассказала о проблемах с режимом, добавив, что ложится спать в 3-4 часа ночи. По словам журналистки, она пытается найти себя в «маленьких важных делах», маленьких целях и помощи другим людям.

Ранее Собчак поддержала Анастасию Ивлееву на фоне проверок из-за «голой вечеринки». Она заявила, что блогерша не заслуживает того, что с ней случилось, подчеркнула, что она «не одна», и предложила «просто пережить это время».

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      Лилиана Набиуллина
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