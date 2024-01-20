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19:57, 20 января 2024Мир

Ученые нашли связь между оценками школьников и их родителями

PID: академическая успеваемость школьников оказалась связана с генетикой

Фото: Thilo Schmuelgen / Unsplash

Академическая успеваемость школьников оказалась связана с двумя факторами: уверенностью школьников в своей способности к обучению и образованностью их родителей. К такому выводу пришли ученые из Норвежской школы бизнеса, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Personality and Individual Differences (PID).

Речь не идет об общей самооценке — важно, чтобы школьники были уверены в своих способностях к познанию, рассказали исследователи. Другим немаловажным фактором они назвали степень образования их родителей, в первую очередь — матерей.

Ученые предположили, что на ситуацию влияет как генетический компонент интеллекта, так и формирование дома интеллектуальной среды. При этом выяснилось, что качество преподавания играет наименьшую роль в этом вопросе.

При подготовке аналитики представители Норвежской школы бизнеса опирались на сведения, полученные от 600 тысяч школьников из 79 стран, участвовавших во во всемирном исследовании PISA Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее более 4,5 тысячи московских девятиклассников прошли тестирование на востребованные профессии. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, каждый из них в итоге получил индивидуальные рекомендации по выбору направления. Вице-мэр также рассказала о высоком спросе на специалистов со средним специальным образованием в разных отраслях.

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      Лилиана Набиуллина
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