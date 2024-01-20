В Иране подтвердили гибель военных советников в Сирии

Press TV: КСИР подтвердил гибель военных советников во время израильского удара

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) подтвердил гибель четырех военных советников во время израильского удара по сирийской столице. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Ранее источник Reuters сообщил, что в ходе удара по Дамаску погиб член КСИР. Многоэтажное здание, по которому наносили удар, было полностью разрушено.

В заявлении КСИР отмечается, что жертвами удара стали советники и сирийские военнослужащие. Целью удара было трехэтажное здание в районе Аль-Мезза, в нем располагалось несколько дипломатических миссий.

В декабре постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Ирвани заявил, что Совет безопасности ООН должен решительно осудить действия Израиля на Ближнем Востоке, поскольку они являются «серьезной угрозой миру и мировой безопасности».