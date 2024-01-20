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15:03, 20 января 2024Мир

В Иране подтвердили гибель военных советников в Сирии

Press TV: КСИР подтвердил гибель военных советников во время израильского удара

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) подтвердил гибель четырех военных советников во время израильского удара по сирийской столице. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Ранее источник Reuters сообщил, что в ходе удара по Дамаску погиб член КСИР. Многоэтажное здание, по которому наносили удар, было полностью разрушено.

В заявлении КСИР отмечается, что жертвами удара стали советники и сирийские военнослужащие. Целью удара было трехэтажное здание в районе Аль-Мезза, в нем располагалось несколько дипломатических миссий.

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