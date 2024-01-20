В Крыму призвали Запад не переступать грань в поддержке Киева

Глава парламента Крыма призвал Запад не переступать грань в поддержке Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости призвал страны Запада не переступать грань в поддержке Украины. Таким образом он прокомментировал слова бывшего верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава.

Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Киеву и дать возможность наносить удары по Крыму всем оружием.

«Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший, — подчеркнул Константинов. — Но те, кто действительно принимает решения от имени стран Запада, должны ощущать грань в поддержке Украины и стараться ее не переступать».

Глава крымского парламента подчеркнул, что поддержка Киева очень дорого обойдется западным государствам, а также приведет к снижению их обороноспособности. «Если все дать Украине, у Запада на свою оборону ничего не останется», — пояснил он. Когда конфликт на Украине закончится, западные страны «останутся голенькими перед нарастившей военные мускулы Россией», считает Константинов.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны отошли от лозунга о нанесении «стратегического поражения» Москвы, когда осознали его безуспешность. Теперь, по мнению высокопоставленного дипломата, их девиз звучит как «не дадим России победить».