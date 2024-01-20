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14:57, 20 января 2024Силовые структуры

В центре российского города обнаружили подпольное казино

Ni Mash: полиция обнаружила подпольное казино на набережной в Нижнем Новгороде

Фото: Unsplash

Полицейские обнаружили подпольное казино в центре Нижнего Новгорода — на набережной Гребного канала. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Уточняется, что заведение функционировало в арендованном коттедже. На момент прихода правоохранителей внутри находились четверо сотрудников и девять посетителей. В помещении был оборудован покерный стол, найдены фишки, карты и различная техника. Организаторов клуба на месте не оказалось, сейчас их ищут.

Прошлым летом полиция Подмосковья ликвидировала подпольное казино, расположенное на привокзальной площади и замаскированное под кафе. Тогда же в Республике Удмуртия за организацию нелегального казино в городе Воткинске осудили четырех россиян в возрасте от 30 до 50 лет. Все четверо при этом отделались условным сроком.

В октябре 2023 года фракция ЛДПР предложила сократить рекламу азартных игр в стране. Целью изменений было названо избавление россиян от игровой зависимости и их защита от мошеннических схем.

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      Лилиана Набиуллина
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