Влияние цены на качество пива объяснили

Эксперт Быстров посоветовал выбирать пиво не по ценнику, а по составу

Выбирать пиво нужно не по ценнику, потому что цена — не всегда показатель качества, рассказал доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, на что следует обратить внимание при выборе популярного алкогольного напитка.

«В пиве любых ценовых категорий не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей и других добавок, которые могут негативно влиять на вкус и качество напитка. Качественное пиво должно содержать только четыре основных ингредиента: воду, хмель, солод и дрожжи», — рассказал специалист.

Главное — покупать напиток от производителя с хорошей репутацией: употреблять напитки от непроверенных изготовителей опасно, так как состав может быть сомнительным Дмитрий Быстров доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ

Быстров добавил, что стоит избегать пива с низким содержанием алкоголя — менее 4,5 процента, так как в нем может быть больше добавок и консервантов.

«Не менее важно проверять дату изготовления спиртного напитка», — отметил он.

17 января стало известно, что Росалкогольтабакконтроль одобрил идею появления наружной рекламы российских виноделен. Ранее в поддержку проекта, разрешающего рекламу российского вина на билбордах, выступило правительство страны. Отмечается, что инициатива разработана «с целью создания благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия».