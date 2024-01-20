«Военкоры русской весны»: военные подняли флаг России в Богдановке

В селе Богдановка на донецком направлении российские военные установили флаг России, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». Поднятие флага служит символическим жестом, сам населенный пункт под полный контроль российских частей еще не перешел.

Сообщается, что украинские военные продолжают цепляться за позиции в селе, но инициатива принадлежит российской армии.

О наличии частей ВСУ в Богдановке сообщает и военкор Борис Рожин.

19 января представитель Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) Алексей Селиванов рассказал, что российские части контролируют примерно треть Богдановки.

Ранее 20 января Рожин сообщил, что российские военные взяли под контроль поселок Крахмальное на купянском направлении.