Военный Матвийчук заявил о тяжелом положении бойцов ВСУ на Днепре

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра находятся в крайне тяжелом положении, без снабжения и возможности отступления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«После того, как мы отошли от Херсона, левый берег оставался за нами, но Украина захватила плацдарм и удерживает его несколько месяцев. Сейчас ситуация осложняется тем, что Днепр остановился, пошла шуга. Из-за этого нет снабжения, патронов, боеприпасов, ротации. И нет приказа отойти, хотя получить его пытались несколько раз. Там идет постепенное умирание личного состава. Военнослужащие бьют тревогу, но единственный вариант для них теперь — сдаться в плен», — сказал полковник.

Он объяснил, что захват плацдарма на этом направлении нужен был ВСУ во время подготовки к контрнаступления. Планировалось, что оттуда Украина пойдет на Крым. Но теперь этот план уже неактуален.

«Когда контрнаступление провалилось, это присутствие на левом берегу превратилось в пропагандистскую шумиху о том, что ВСУ переплыли Днепр и там остаются. Это просто пропагандистская акция», — уверен Матвийчук.

Ранее сообщалось, что украинские войска, расположенные в районе села Крынки на левом берегу Днепра, страдают от нехватки вооружения и несут большие потери. Позиции украинских военных в болотистой местности и в старых окопах неглубоки, из-за чего подвержены затоплениям. Кроме того, действия ВСУ часто замедляются из-за морозов.

