В Запорожской области отреагировали на заявление МАГАТЭ о новых минах на ЗАЭС

Рогов назвал ангажированным заявление МАГАТЭ о новых минах на ЗАЭС

Заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о наличии новых мин на периферии Запорожской АЭС является ангажированным, заявил РИА Новости председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

По его словам, за 1,5 года присутствия эксперты МАГАТЭ не захотели обнаружить украинские ракеты, дроны и снаряды, запускаемые ЗАЭС и Энергодару. Он напомнил, что украинская сторона несколько раз пыталась провести захват станции и создать на ее территории военный плацдарм, чтобы шантажировать мир ядерной катастрофой. Благодаря Российской армии удалось не допустить этих событий, отметил Рогов.

Он указал, что эксперты МАГАТЭ первыми спешат в убежище при попытках обстрела ЗАЭС со стороны Киева, но ни разу не потребовали от президента Украины Владимира Зеленского «прекратить заниматься ядерным терроризмом».

19 января агентство сообщило, что его эксперты нашли мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта. «Это закрытая зона, недоступная для оперативного персонала станции», — отметили в МАГАТЭ. Его представители добавили, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности агентства.