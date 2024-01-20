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00:17, 20 января 2024Наука и техника

Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью

MySmartPrice: раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi запланировала выпуск первого смартфона-раскладушки. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Девайс, о разработке которого инсайдеры рассказывали летом, будет иметь форм-фактор раскладушки и визуально напоминать Samsung Galaxy Z Flip4. Аппарат под названием Mix Flip получил сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), в документах говорится о поддержке спутниковой связи.

По словам журналистов, подобная опция позволит телефону подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите в случае, если сотовая связь отсутствует. Также раскладушка должна получить процессор Snapdragon 8 Gen 2, тройную камеру с трехкратным оптическим зумом и актуальную версию Android.

Авторы издания отметили, что поддержка спутниковой связи пока не стала популярной опцией среди смартфонов на рынке — она присутствует только в iPhone и устройствах серии Huawei Mate 50. При этом в 2022 году Qualcomm заключила соглашение с Xiaomi, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo и Honor, чтобы обеспечить их аппараты спутниковой связью.

Ранее аналитики IDC рассказали, что компания Apple возглавила рынок смартфонов. В топ-3 также попали прежний лидер Samsung и Xiaomi.

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      Андрей Ставицкий
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