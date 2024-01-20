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01:35, 20 января 2024Мир

Стало известно о проблемах с закупками боеприпасов в Германии

Der Spiegel: кампания закупок боеприпасов в Германии идет с перебоями

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кампания закупок боеприпасов в Германии, видимо, идет с перебоями. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Как указали в министерстве обороны в ответ на запрос депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса, закупка боеприпасов стопорится. Издание уточнило, что в 2023 году Минобороны Германии израсходовало на эту цель около 845 миллионов евро. Это на 280 миллионов меньше, чем планировалось.

«Это вызывает тревогу, все знают, что нам срочно нужны боеприпасы, но их слишком мало», — указал депутат на проблемы. Он подчеркнул, что ведосмво хотело сделать тему боеприпасов приоритетной, но ничего не добилось.

Ранее стало известно, что армия Германии из-за масштабных поставок оружия Киеву сможет продержаться в бою не более двух дней.

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      Марина Совина
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