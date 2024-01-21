Боец UFC обратился к жителям ЮАР после победы

Южноафриканский боец дю Плесси победил Стрикленда и защитил титул чемпиона UFC

Южноафриканский боец смешанного стиля (MMA) Дрикус дю Плесси в интервью YouTube-каналу UFC Eurasia обратился к жителям ЮАР после победы над американцем Шоном Стриклендом на 297-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен поблагодарил жителей страны за поддержку. «Это история. Вот что я скажу: Южная Африка... Это замечательная страна», — заявил он.

Дю Плесси одержал победу над Шоном Стриклендом раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Он является первым представителем ЮАР, ставшим чемпионом UFC. Cтрикленд завоевал пояс в сентябре 2023 года, выиграв у новозеландца Исраэля Адесанью единогласным решением судей.

На этом же турнире российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев оказался сильнее британца Арнольда Аллена. Поединок прошел в канадском Торонто в трех раундах в полулегком весе и завершился победой отечественного спортсмена единогласным решением судей.