«Известия»: в Италии отменили выставку о возрождении Мариуполя из-за русофобии

Отмена выставки про Мариуполь в Италии говорит о русофобии, начавшейся с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент культурной ассоциации «Россия — Эмилия-Романья» Лука Росси.

Он отметил, что целью выставки была демонстрация итальянцам, что Мариуполь возрождается, поскольку русские строят новый город. Однако, заявил Росси, украинская военная пропаганда источает русофобию, которая породила целый ряд проблем для россиян, проживающих в Италии, и итальянцев, которые симпатизируют русским. По его словам, в стране было совершено множество жестоких нападений на граждан России и итальянцев, однако власти с этим борются.