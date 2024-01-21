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16:28, 21 января 2024Мир

Орбан порассуждал о фрустрации Европы из-за Азии

Премьер-министр Венргии Орбан: Европа во фрустрации из-за темпов развития Азии

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны Европы находятся во фрустрации из-за темпов развития Азии, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его рассуждения приводит РИА Новости.

«В мировой экономике сейчас происходит крупная перестройка: ваш мир — Азия — неумолимо растет, Европа не может идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определенную фрустрацию», — считает политик.

Он также перечислил две модели взаимодействия с Востоком — одни полагают, что нужно разъединяться с ним, другие, в свою очередь, выступают за сотрудничество со странами Азии.

Орбан уверен, что разъединение Европы с Востоком сделает ее страны менее конкурентоспособными. Премьер-министр выразил надежду, что Венгрия положительно повлияет на экономическую политику стран Евросоюза (ЕС) по отношению к взаимодействию с Востоком.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что мировая экономика в 2024 году будет развиваться по инерционному сценарию. «Остаются достаточно сильные неопределенности, эти неопределенности прежде всего связаны с Китаем. Существует риск того, что кризисные процессы будут развиваться дальше и китайская экономика будет тормозиться сама и тормозить всю мировую экономику», — считает специалист.

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      Анастасия Шейкина
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