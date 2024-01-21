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06:29, 21 января 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского отвергли идею перехода Украины в оборону

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина не примет замороженный конфликт с Россией

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) к оборонительной позиции приведет к заморозке конфликта. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью французской газете Le Figaro.

«Мы никогда не примем замороженный конфликт с [президентом России] Владимиром Путиным», — отверг он подобное развитие событий.

В то же время Ермак отметил, что ситуация на фронте сложная. Он уточнил, что украинские военные жалуются на нехватку людей и ресурсов. «Некоторым солдатам нужен отдых», — признал руководитель офиса Зеленского. По его словам, в настоящее время правительство и Генштаб Украины работают над новым законом о мобилизации, а также над «реалистичной военной стратегией».

Ранее Ермак признал, что конфликт вновь перешел в сложную для Киева фазу, поскольку у России наблюдается превосходство в качестве используемых вооружений и силе войск, в то время как ВСУ недостает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.

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      Марина Совина
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