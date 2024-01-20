Киев оценил ситуацию на фронте. Почему в офисе Зеленского не исключают расширение зоны конфликта?

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк признал сложной ситуацию в ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ситуацию на линии соприкосновения с российскими силами сложной. По словам высокопоставленного чиновника, интенсивность боев не идет на убыль и остается высокой, невзирая на климатические факторы.

Подоляк также выразил мнение, что, если Запад не предоставит Украине достаточно оружия и финансовой помощи, «зона боевых действий расширится».

В качестве приоритета ФРГ выбрала важное для нас направление — противовоздушную оборону и поставку ракет для этих систем. Это хорошее решение, но мы, конечно же, хотели бы, чтобы не было ограничений и мы получили все необходимые средства в максимальном объеме Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

В Киеве оценили возможность отправки на Украину военных из других стран

Подоляк сообщил, что отправка в республику военных из других стран не обсуждается. По словам представителя офиса украинского лидера, Киев согласился бы на любую помощь, однако пока такие переговоры не ведутся.

Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Чиновник отметил, что обсуждаются оружие и санкции с целью изоляции России. Все это, по его словам, «содержательно и дипломатично», однако к результату пока не привело.

На Украине ранее назвали контрнаступление ВСУ довольно успешным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее снова упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружений и назвал довольно успешным контрнаступление Вооруженных сил республики (ВСУ) с учетом предоставленных возможностей.

Ожидания должны соответствовать возможностям. Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников), контрнаступление прошло довольно успешно Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Ермак признал, что конфликт вновь перешел в сложную для Киева фазу, поскольку у России наблюдается превосходство в качестве используемых вооружений и силе войск. При этом глава офиса Зеленского подчеркнул, что переход Украины к стратегии обороны, о котором говорят на Западе, невозможен.

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В МИД Украины поделились ожиданиями от помощи США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев ждет новой помощи от США «в любой день». «Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день», — подчеркнул глава ведомства.

Кулеба назвал хорошим показателем тот факт, что Конгресс США рассматривает одобрение помощи украинской армии одновременно с вопросом по решению проблем на южной границе страны.

Глава министерства также заверил, что Украина не крадет деньги у американских налогоплательщиков, поскольку большая часть средств, которые Вашингтон выделяет Киеву, тратится на производство вооружения в самих США.