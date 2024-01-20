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16:45, 20 января 2024Бывший СССР

Киев оценил ситуацию на фронте. Почему в офисе Зеленского не исключают расширение зоны конфликта?

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк признал сложной ситуацию в ВСУ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ситуацию на линии соприкосновения с российскими силами сложной. По словам высокопоставленного чиновника, интенсивность боев не идет на убыль и остается высокой, невзирая на климатические факторы.

Подоляк также выразил мнение, что, если Запад не предоставит Украине достаточно оружия и финансовой помощи, «зона боевых действий расширится».

В качестве приоритета ФРГ выбрала важное для нас направление — противовоздушную оборону и поставку ракет для этих систем. Это хорошее решение, но мы, конечно же, хотели бы, чтобы не было ограничений и мы получили все необходимые средства в максимальном объеме

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

В Киеве оценили возможность отправки на Украину военных из других стран

Подоляк сообщил, что отправка в республику военных из других стран не обсуждается. По словам представителя офиса украинского лидера, Киев согласился бы на любую помощь, однако пока такие переговоры не ведутся.

Я хотел бы, чтобы такие сценарии были, но в действительности есть только один сценарий — максимальное усиление Украины высокотехнологичным оружием

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

Чиновник отметил, что обсуждаются оружие и санкции с целью изоляции России. Все это, по его словам, «содержательно и дипломатично», однако к результату пока не привело.

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На Украине ранее назвали контрнаступление ВСУ довольно успешным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее снова упрекнул Запад в недостаточных поставках вооружений и назвал довольно успешным контрнаступление Вооруженных сил республики (ВСУ) с учетом предоставленных возможностей.

Ожидания должны соответствовать возможностям. Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников), контрнаступление прошло довольно успешно

Андрей Ермакглава офиса президента Украины

Ермак признал, что конфликт вновь перешел в сложную для Киева фазу, поскольку у России наблюдается превосходство в качестве используемых вооружений и силе войск. При этом глава офиса Зеленского подчеркнул, что переход Украины к стратегии обороны, о котором говорят на Западе, невозможен.

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В МИД Украины поделились ожиданиями от помощи США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев ждет новой помощи от США «в любой день». «Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день», — подчеркнул глава ведомства.

Кулеба назвал хорошим показателем тот факт, что Конгресс США рассматривает одобрение помощи украинской армии одновременно с вопросом по решению проблем на южной границе страны.

Глава министерства также заверил, что Украина не крадет деньги у американских налогоплательщиков, поскольку большая часть средств, которые Вашингтон выделяет Киеву, тратится на производство вооружения в самих США.

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      Варвара Кошечкина
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