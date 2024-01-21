«Реал» выиграл матч ла лиги благодаря голу на девятой добавленной минуте

«Реал» обыграл «Альмерию» благодаря голу на девятой добавленной минуте

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Альмерию» в матче 21-го тура испанской ла лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 января, и завершилась со счетом 3:2. Гости благодаря голам Ларджи Рамазани и Эдгара Гонсалеса вели с преимуществом в два мяча, но хозяева отыгрались. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор восстановили равенство, а Даниэль Карвахаль не девятой добавленной минуте забил решающий мяч.

«Реал» благодаря победе набрал 51 очко и находится на первом месте в чемпионате Испании. «Альмерия» с шестью очками замыкает турнирную таблицу.

«Реал» в следующем туре 27 января на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом». «Альмерия» днем раньше дома сыграет с «Алавесом».

