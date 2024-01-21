Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алекс де Минор
2:3
Завершен
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Торпедо
3:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
3:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
4:3
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
4:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
0:4
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|21-й тур
21:42, 21 января 2024Спорт

«Реал» выиграл матч ла лиги благодаря голу на девятой добавленной минуте

«Реал» обыграл «Альмерию» благодаря голу на девятой добавленной минуте

Фото: ISABEL INFANTES / Reuters

Мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Альмерию» в матче 21-го тура испанской ла лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 января, и завершилась со счетом 3:2. Гости благодаря голам Ларджи Рамазани и Эдгара Гонсалеса вели с преимуществом в два мяча, но хозяева отыгрались. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор восстановили равенство, а Даниэль Карвахаль не девятой добавленной минуте забил решающий мяч.

«Реал» благодаря победе набрал 51 очко и находится на первом месте в чемпионате Испании. «Альмерия» с шестью очками замыкает турнирную таблицу.

«Реал» в следующем туре 27 января на выезде сыграет с «Лас-Пальмасом». «Альмерия» днем раньше дома сыграет с «Алавесом».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число погибших при обстреле ДНР увеличилось

      Экс-посол Украины напомнил о непристойном поступке Зеленского в Лондоне

      В США сообщили о жалобах солдат ВСУ на кишащие крысами окопы

      «Реал» выиграл матч ла лиги благодаря голу на девятой добавленной минуте

      Экономисты спрогнозировали повышение ставки ЦБ Турции

      Белоруссия начнет расценивать нападение на союзников как агрессию против себя

      Ласицкене рассказала о знакомстве с Валиевой

      В Финляндии выступили против двойного гражданства для россиян

      Пилот объяснил спасение находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета

      Во Франции десятки тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше