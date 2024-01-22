Арабские туристы кардинально пересмотрели взгляды на Россию

Женский деловой совет ОАЭ: арабские туристы пересмотрели взгляды на Россию

Туристы из арабо-мусульманских государств за последние несколько лет кардинально пересмотрели свои взгляды на Россию. Об этом заявила член правления женского делового совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сурия Аль Авадхи, ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Аль Авадхи, серьезные политические и экономические связи России и Востока, а также преобразования в культурной сфере дали свои плоды. Теперь арабские туристы, которые раньше предпочитали отдыхать в Европе или США, выбирают Россию.

«Россия — цивилизованная, безопасная страна, здесь живут люди с открытой душой», — отметила собеседница агентства.

Единственное, что может показаться непривычным арабским туристам, — это сильные российские морозы, добавила Аль Авадхи. Однако, с ее точки зрения, и в этом есть плюсы. «Мир разный, страны, погода, люди — разные. Тем интересней», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы с начала 2023 года забронировали вдвое больше мест в отечественных отелях, чем за аналогичный период 2022 года. Стало известно, что в первую очередь Россией интересуются туристы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и Индии.

