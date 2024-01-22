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17:52, 22 января 2024Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался инцидентом с выбросившей кота Твикса проводницей

СК проверит инцидент с выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове проводницей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об инциденте с проводницей, выбросившей кота Твикса из поезда дальнего следования на остановке в Кирове. Замерзшее домашнее животное было обнаружено 20 января. В ведомстве уточнили, что питомец находился в поезде легально, а его хозяева уже обратились в правоохранительные органы, где получили отказ в возбуждении уголовного дела.

О том, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров на остановке в сильный мороз, стало известно 18 января. Замерзшего Твикса без признаков жизни обнаружили у железнодорожного переезда спустя несколько дней, рядом с ним было много следов крупной собаки.

Ранее сообщалось, что петицию с требованием об увольнении проводницы, которая выбросила питомца на холод, подписали более 50 тысяч человек.

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      Олеся Мицкевич
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