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22:45, 22 января 2024Мир

В Бельгии высказались о возможности прервать газовые контракты с Россией

Минэнерго Бельгии не знает, следует ли прервать газовые контракты с Россией
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бельгия пока не знает, следует ли отказываться от импорта российского сжиженного газа после того, как будет принята новая европейская директива. Об этом рассказала министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен, пишет РИА Новости.

Она напомнила, что есть контракты, подписанные задолго до начала специальной военной операции (СВО). По мнению политика, подобные решения могут быть приняты только совместно с соседями Бельгии и в рамках общей политики ЕС. «Нам необходимо проводить консультации с соседними странами и в рамках ЕС», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе подготовили законопроект, который даст участникам блока право запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ).

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      Марина Совина
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